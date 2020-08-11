NTSO ile Kapadokya Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı
NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Kapadokya Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar da gelişen işbirliğinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Karasar, “ Protokolün herkese hayırlı olmasını temenni ederim. İşbirliğimiz artarak devam edecektir. NTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Arif Parmaksız’a bu konudaki desteği için teşekkür ederim” dedi.
İmzalanan protokole göre Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, üyelerinin çalışanları ve bunların birinci derece yakınlarına: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesindeki %50 burslu kontenjanı olan programlara kayıt yapmaları halinde ek %10 indirim, Aşçılık(Ön lisans), Gastronom ve Mutfak Sanatları(Lisans), Çocuk Gelişimi (Lisans-Örgün Ön lisans), Mimari Restorasyon (Önlisans), Turist Rehberliği(Örgün Önlisans) programlarına kayıt yaptırmaları halinde ek %10 indirim İngiliz Dili ve Edebiyatı, Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler, Odyoloji, Uluslararası İlişkiler ile Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans programlarına kayıt yapmaları halinde %10 indirim uygulanacak.