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NTSO Başkanı Parmaksız’dan Rektör Aktekin’e ziyaret

NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI (NTSO) BAŞKANI MEHMET ARİF PARMAKSIZ, NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. SEMİH AKTEKİN’İ ZİYARET ETTİ.

Nevşehir 30.06.2020, 12:33
NTSO Başkanı Parmaksız’dan Rektör Aktekin’e ziyaret
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Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Başkanı Mehmet Arif Parmaksız, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.

NTSO Başkanı Mehmet Arif Parmaksız’ı makamında ağırlayan Rektör Aktekin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür eden Aktekin, sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin kalkınmasında önemli bir rol üstlendiği belirtti. Üniversitenin kuruluşundan itibaren bugüne kadar vermiş oldukları desteklerinden dolayı da Parmaksız’a ve yönetimine teşekkür eden Aktekin, her daim NTSO ile birlikte diğer tüm sivil toplum kuruluşlarıyla istişare halinde olacaklarını söyledi.

Rektör Aktekin’e yeni görevlerinin hayırlı olması ile birlikte başarılar temennisinde bulunan Başkan Parmaksız ise, bilimsel çalışmalarının yanı sıra uygulamaları çalışmalarıyla da Nevşehir’e öncülük eden NEVÜ’ye desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

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