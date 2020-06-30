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NTSO Başkanı Parmaksız’dan Rektör Aktekin’e ziyaret
NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI (NTSO) BAŞKANI MEHMET ARİF PARMAKSIZ, NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. SEMİH AKTEKİN’İ ZİYARET ETTİ.
Nevşehir 30.06.2020, 12:33
Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Başkanı Mehmet Arif Parmaksız, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.
Rektör Aktekin’e yeni görevlerinin hayırlı olması ile birlikte başarılar temennisinde bulunan Başkan Parmaksız ise, bilimsel çalışmalarının yanı sıra uygulamaları çalışmalarıyla da Nevşehir’e öncülük eden NEVÜ’ye desteklerinin devam edeceğini ifade etti.