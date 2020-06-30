NTSO Başkanı Parmaksız’dan Rektör Aktekin’e ziyaret

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Başkanı Mehmet Arif Parmaksız, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.

NTSO Başkanı Mehmet Arif Parmaksız’ı makamında ağırlayan Rektör Aktekin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür eden Aktekin, sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin kalkınmasında önemli bir rol üstlendiği belirtti. Üniversitenin kuruluşundan itibaren bugüne kadar vermiş oldukları desteklerinden dolayı da Parmaksız’a ve yönetimine teşekkür eden Aktekin, her daim NTSO ile birlikte diğer tüm sivil toplum kuruluşlarıyla istişare halinde olacaklarını söyledi.

Rektör Aktekin’e yeni görevlerinin hayırlı olması ile birlikte başarılar temennisinde bulunan Başkan Parmaksız ise, bilimsel çalışmalarının yanı sıra uygulamaları çalışmalarıyla da Nevşehir’e öncülük eden NEVÜ’ye desteklerinin devam edeceğini ifade etti.