NTSO Başkanı Parmaksız ve yönetimden NEVESOB’a ziyaret

NEVŞEHİR(MHA) Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı ve birlik yönetim kurulu üyeleri ile bazı esnaf odası başkanlarınca karşılanan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri esnaf sanatkarın, ticaret erbabının sorunlarıyla ilgili istişarelerde bulundular.

Ziyarette konuşan NTSO Başkanı Parmaksız, “Birlik Başkanımızı seçildiğinde ziyaret etmiştik. Onlarda bizi ziyaret etmişlerdi. Tekrar ziyarette bulunarak ilimizle ilgili istişarelerde bulunalım istedik. Akşamda bizim meclis toplantımız var. Nevşehir Belediye Başkanımız Sayın Rasim Arı toplantımıza katılarak bir sunumda bulunacak. Sayın Birlik Başkanımızı da toplantımıza davet ettik. Ziyaretimiz bir nezaket ziyaretidir” dedi.

Ziyaretlerinden dolayı Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Esnaf Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, esnaf sanatkarların sorunlarıyla ilgili bilgilerde aktardı.