NTSO Başkanı Parmaksız, Regaib Kandilini kutladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

NTSO Başkanı Arif Parmaksız Regaib Kandili dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında şunları kaydetti;

"Tefekkür ve şükür vesilesi olan kandiller, hepimiz için ruhani bir arınma, aydınlanma ve hayat muhasebesi imkânı sağlayan gecelerdir. İnsanımızın anlam ve gönül dünyasına ışık tutan Regaib Kandili de tıpkı diğer kandil geceleri gibi toplumumuz için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Regaip Kandili ile Rabbimizin bizlere sunduğu bereket ve rahmet dolu üç aylara ulaşmış, on bir ayın sultanı Ramazan’ın gölgesini üzerimizde hissetmiş bulunuyoruz. İnsanlarımızın yaradana daha derin bir şükür imkânı bulacağı bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyorum. İslam âleminin ve vatandaşlarımızın Regaib kandilini tebrik ediyor; bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını diliyorum. Regaip geceniz mübarek olsun."