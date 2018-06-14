NTSO Başkanı Parmaksız, Ramazan Bayramını kutladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Parmaksız mesajında: "Bir mübarek Ramazan Ay’ını daha geride bırakarak, bayramı idrak etmekte, bu güzel günlerin feyz, rahmet ve bereketinde buluşmaktayız. Bayramlar, bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan özel günlerdir. Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren bayramları, anlam ve önemine uygun olarak kutlamalıyız. Yüce Allah’tan, bu mübarek ramazan bayramının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için daha güzel yarınlara vesile olmasını, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

Parmaksız ayrıca, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret Borsası ve Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin bayramlaşma programını birlikte gerçekleştireceğini, bayramlaşmanın ise bayramın 1. Günü (15 Haziran Cuma) saat 14:00- 15:00 saatleri arasında Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Fuayene Salonu’nda yapılacağını ifade etti.