NTSO Başkanı Parmaksız, “Kapadokya 159 gün sonra sıcak hava balonlarına kavuştu”
KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA 17 MART 2020 İTİBARİ İLE YASAKLANAN SICAK HAVA BALON UÇUŞLARI 22 AĞUSTOS 2020 TARİHİNDE SOSYAL MESAFE VE HİJYEN KURALLARI ÇERÇEVESİNDE TEKRAR BAŞLADI.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Mart 2020 itibari ile yasaklanan sıcak hava balon uçuşları 22 Ağustos 2020 tarihinde sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde tekrar başladı.
Sepet kapasitesinin 4 ve üzeri olarak belirlendiği bölümlerde, sosyal mesafe kuralının korunmasına yardımcı olmak amacıyla yolcu eksiltileceğini belirten Parmaksız, genelge uyarınca, her yolcunun ateş ölçülme saati ve ateş derecesinin kayıt altına alınacağını vurguladı. Yer ekiplerinde faaliyet gösteren çalışanlar içinde aynı tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanacağını belirten M. Arif Parmaksız, “2019 yılında sıcak hava balonu kullanan turist sayısı 660 bini geçmişti. Yıllık ortalamanın 600 bin civarında olduğu uçuşlarda 2020 yılının ilk 3 ayında 50 bin kişi sıcak hava balonu turlarına katılmıştı. Türkiye’de her yıl ortalama 600 bin turist sıcak hava balonlarını kullanmaktadır. Sıcak hava balonu uçuşları, hiç şüphesiz, ilimiz ve Kapadokya Bölgesi için hayati bir öneme sahiptir. Dış hat uçuşlarının artması neticesinde turist sayısında yaşanacak artış ile birlikte yılsonuna kadar sıcak hava balonu uçuşlarında önemli bir artış olmasını temenni ediyorum” dedi.