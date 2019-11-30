NTSO Başkanı Parmaksız, kadın ve genç girişimlerle görüştü

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız TOBB İl Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Kurul Başkanları’nı ve üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.

Geçtiğimiz günlerde Genç Girişimciler Kurulu tarafından NTSO himayesinde yapılan Kurumsallaşma ve Aile Anayasası temalı panel hakkında konuşan Parmaksız, böyle panellerin yaygınlaşması gerektiğini, İlimize olan katkılarını vurguladı. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Kurulları’nın tüm proje ve faaliyetlerine destek vermeye hazır olduğunu belirten NTSO Yönetim Kurulu Başkanı Parmaksız, “Planlanan ve tamamlanma aşamasında olan projelerinizde her zaman yanınızdayız” dedi. Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Osman Vergiveren panelde verdiği destek sebebiyle Arif Parmaksız’a teşekkürlerini iletti. Kadın Girişimciler Kurulu Başkan’ı Gülper Gündüz Yassı da planladıkları ve son aşamaya getirdikleri projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarının çalışmalarından memnuniyet duyduğunu belirten Parmaksız, "Nevşehir’deki yeni girişimcilere verdiğiniz destek bizi ziyadesi ile memnun etmiştir. Firmaların kurumsallaşması da modern çağın bir gereğidir. Bu konudaki çalışmalarınızın devamını bekliyoruz.” Dedi.