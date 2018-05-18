NTSO Başkanı Parmaksız, 19 Mayıs mesajı yayımladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Parmaksız, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Türk Milletinin inanç ve kararlılığıyla, bundan tam 99 yıl önce Samsun’dan başlayan bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesi Türk Milletinin adını dünyaya duyurmuş, tarihin sayfalarına kazımıştır. Eğitimle, bilimle, kültür ve sanatla, sporla harmanlanmış geleceğimizin gerçek sahipleri gençlerimizin, yarınlarımıza umut ve güneş olacağı inancıyla, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.”