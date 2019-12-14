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NTB’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde gerçekleşen “TÜRİB, Olağan Genel Kuruluna” katıldı
Nevşehir Ticaret Borsası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde gerçekleşen Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Olağan Genel Kuruluna katıldı.
Nevşehir 14.12.2019, 11:01
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, borsa başkanları ile TOBB İkiz Kulelerde bir araya geldi. Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Olağan Genel Kurulu sonrasında düzenlenen, Aracılık Sistemi İstişare Toplantısı’na katılan Hisarcıklıoğlu, TOBB’a bağlı ticaret borsalarının başkanları ile ürün ihtisas borsasına ilişkin bilgilendirme ve değerlendirmede bulundu.
Toplantının devamında TOBB Başkanı M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU’nun Başkanlığında bütün Borsaların Başkan ve Genel Sekreterlerinin iştiraki ile gerçekleştirilen, Yönetim Kurulu Üyemiz Ziya Yüksel’inde katılım sağladığı “Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nda Aracılık Sistemi İstişaresi” konulu toplantı gerçekleştirildi.
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