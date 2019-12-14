NTB’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde gerçekleşen “TÜRİB, Olağan Genel Kuruluna” katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, borsa başkanları ile TOBB İkiz Kulelerde bir araya geldi. Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Olağan Genel Kurulu sonrasında düzenlenen, Aracılık Sistemi İstişare Toplantısı’na katılan Hisarcıklıoğlu, TOBB’a bağlı ticaret borsalarının başkanları ile ürün ihtisas borsasına ilişkin bilgilendirme ve değerlendirmede bulundu.​

Ortağı ve Acentesi olduğumuz ,Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) “Olağan Genel Kurulu” TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirilen toplantıya Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Yüksel ve Nevşehir Ticaret Borsası TÜRİB Sorumlusu, Mehmet Aydın temsil etti.

Toplantının devamında TOBB Başkanı M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU’nun Başkanlığında bütün Borsaların Başkan ve Genel Sekreterlerinin iştiraki ile gerçekleştirilen, Yönetim Kurulu Üyemiz Ziya Yüksel’inde katılım sağladığı “Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nda Aracılık Sistemi İstişaresi” konulu toplantı gerçekleştirildi.