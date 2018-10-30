NTB’den Aidat Uyarısı

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, 2018 yılı Borsa üye aidatlarının ikinci taksit ödemelerinin son tarihinin 31 Ekim 2018 olduğunu söyledi.

Salaş açıklamasında;

NTB üyelerinin 2018 yılı aidatlarını iki eşit taksit halinde ödeyebileceklerini belirten Salaş, “5174 Sayılı TOBB Kanunu gereğince borsamız yıllık aidatlarının her yıl haziran ve ekim aylarında iki eşit taksit şeklinde ödenmesi gerekmekte.2018 yılı aidatlarının 2. taksitini 31 Ekim 2018 tarihine kadar ödemeyen üyelerimizin aidatlarına 6183 sayılı amme alacakları yasası uyarınca gecikme zammı tahakkuk ettirileceğinden üyelerimizin cezalı duruma düşmemeleri için aidatlarının 2. Taksit ödemesini 31 Ekim 2018 tarihine kadar ödemeleri gerekmekte" dedi.

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, NTB üyelerinin aidatlarını Ticaret Borsası veznesinden rahatlıkla ödeyebileceklerini de sözlerine ekledi.