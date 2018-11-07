NTB’DE MEGİP İçin İlk İşbirliği Protokolü İmzalandı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO), Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan mesleki eğitim ve beceri geliştirme işbirliği projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. MEGİP (Mesleki Eğitim Ve Geliştirme Projesi)nin ikinci toplantısı 05.11.2018 Nevşehir Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

NTB Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Nevşehir İŞKUR İl Müdürü Arif Sıddık Barata, NTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cengiz Yıldız, NTSO Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Akgür, Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Ziya Yüksel, Borsa Genel Sekreteri Uğur Aydoğan, İŞKUR, Odalar ve Borsa yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Özel Versa Hastanesi ile Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret Borsası ve Nevşehir Çalışma ve İŞKUR'umu İl Müdürlüğü arasında mesleki eğitim ve beceri geliştirme programı MEGİP Protokolü imzalandı.

8 kişinin eğitim göreceği mesleki eğitim ve beceri çalış geliştirme kursu, sekreterlik mesleğinde olacaktır. Program süresi 143 gündür kursiyerlere günlük 61. 65 TL ücret ödenecektir. Kurs süresi sonunda en az 4 kişi Versa hastanesi tarafından istihdam edilecektir. Yani %50 istihdam zorunluluğu bulunmaktadır.