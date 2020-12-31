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NTB’2020 yılı “Kalite Denetimi”ni başarı ile tamamladı
Nevşehir Ticaret Borsası 2020 yılı TS EN ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi ve 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgelerine ait 2.Gözetim tetkikini başarı ile tamamladı.
Nevşehir 31.12.2020, 12:28
TSE Baş Denetçisi Coşkun Yıldırım, tetkik sonrasında, Nevşehir Ticaret Borsası’nın TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standartlarına uygun çalışmalarına devam ettiği görülmüş olup denetim başarı ile tamamlamıştır. Ticaret Borsası yetkililerine ve personeline teşekkür eder başarılarının devamını dilerim dedi.