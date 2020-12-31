NTB’2020 yılı “Kalite Denetimi”ni başarı ile tamamladı

Video Konferans sitemi ile gerçekleştirilen Nevşehir Ticaret Borsası ,Kalite Yönetim Sistemi gözetim tetkikinde TSE Baş Denetçi Coşkun Yıldırım, , Nevşehir Ticaret Borsası Genel Sekreter vekili Uslu Tombalak, Kalite Yönetim Temsilcisi Hatice Doğan ve kurum personelinin katıldığı denetimi başarı ile tamamladı.

TSE Baş Denetçisi Coşkun Yıldırım, tetkik sonrasında, Nevşehir Ticaret Borsası’nın TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standartlarına uygun çalışmalarına devam ettiği görülmüş olup denetim başarı ile tamamlamıştır. Ticaret Borsası yetkililerine ve personeline teşekkür eder başarılarının devamını dilerim dedi.