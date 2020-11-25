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NTB Yönetim Kurulu Başkanı Salaştan, Nevşehir İl Sağlık Müdürü Ünlübay’a, Ziyaret
Nevşehir Ticaret Borsası(NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay’ı makamında ziyaret ederek Tescil Belgesi alınan Nevşehir’e özgü “Kabak Çekirdeği” hakkında bilgi verdi.
Nevşehir 25.11.2020, 22:13
Salaş “Besin değeri oldukça zengin olan içerisinde Magnezyum, Çinko, Fosfor, Kalsiyum, Demir gibi enerji veren elementleri bulunduran, Karbonhidrat ve Protein açısından da oldukça besleyici olan kabak çekirdeğini hem tanıtmak hem de Pandemi döneminde Covid 19 virüsü ile mücadelede tüm zorluklara göğüs geren Nevşehir Devlet Hastanesi Covid Servislerindeki sağlık çalışanlarına özel poşetlenmiş kabak çekirdeği paketlerini dağıtımı yaparak, az da olsa onlara bir katkıda bulunmak istediğini bildirdi.”