NTB Yönetim Kurulu Başkanı Salaştan, Nevşehir İl Sağlık Müdürü Ünlübay’a, Ziyaret

Salaş “Besin değeri oldukça zengin olan içerisinde Magnezyum, Çinko, Fosfor, Kalsiyum, Demir gibi enerji veren elementleri bulunduran, Karbonhidrat ve Protein açısından da oldukça besleyici olan kabak çekirdeğini hem tanıtmak hem de Pandemi döneminde Covid 19 virüsü ile mücadelede tüm zorluklara göğüs geren Nevşehir Devlet Hastanesi Covid Servislerindeki sağlık çalışanlarına özel poşetlenmiş kabak çekirdeği paketlerini dağıtımı yaparak, az da olsa onlara bir katkıda bulunmak istediğini bildirdi.”

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Ünlübay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilimize özgü ve besin değeri oldukça yüksek olan “Kabak Çekirdeği’nin” Nevşehir Ticaret Borsası(NTB) tarafından tescillenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti. NTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaşa ziyaretlerin den dolayı teşekkürlerini iletti.