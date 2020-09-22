NTB Üyelerine Dezenfektan ve Maske dağıttı

Nevşehir Ticaret Borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında borsa üyelerinin sağlığını korumalarına yardımcı olmak amacıyla ücretsiz olarak maske ve dezenfektan dağıttı.

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş yaptığı açıklamada, "Koronavirüsüne karşı hijyen ve korunma yöntemleri toplum sağlığı güvenliği açısından büyük önem arz ettiğinden üyelerimize dezenfektan ve maske dağıtımı yapılmıştır" dedi.

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş; “Tüm Dünya ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs Covid19 tedbirleri kapsamında “önce sağlık” düşüncesiyle, tüm borsamız üyelerine ücretsiz maske ve dezenfektan dağıttık. Pandemi sürecinde borsa hizmet binamızda ilk günden itibaren düzenli ilaçlama yapılıyor. Ayrıca, girişinde HES uygulamasına geçildi” ifadesini kullandı.

Salgının önüne geçmek maksadıyla tedbirlere önem gösterdiğini ifade eden Başkan Salaş, “Koronavirüs dolayısıyla dünya ve ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve bilim kurulu uyarılarını dikkate alarak salgınla mücadeleye devam etmek zorundayız. Bizler alınan tedbirlere uyduğumuz sürece Pandemi sürecini daha hızlı atlatacağız.

Bizler Ticaret Borsası olarak, koronavirüsten korunmak ve sağlıklı yarınlar için gerekli tedbirleri alarak işimizin başındayız. Borsamıza kayıtlı tüm üyelerimize ücretsiz dezenfektan ve maske dağıtımı yaparak, işlerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Kurallara uyulduğu takdirde bugünleri birlik olup en kısa zamanda atlatacağımıza inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm üyelerimizin ve Nevşehirli hemşerilerimizin, bu süreçleri hep birlikte en kısa sürede atlatmayı temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Maske, Mesafe ve Temizliğe Dikkat!

Nevşehir Ticaret Borsası(NTB) Meclis Başkanı Mehmet Havalı'da, koronavirüs salgınının başından itibaren üyelerinin yanında olduklarını belirterek, üyelerin taleplerini ilgili kurumlara iletmeye, tüccar ve sanayiciye destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

NTB Meclis Başkanı Mehmet Havalı, "Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerine uyulmalı. Sosyal mesafe korunmalı, hijyene dikkat edilmeli, maske takılmalı ve dezenfektan kullanılmalı" dedi.

Havalı; "Kurallara uyan değerli Borsamız üyelerine, esnafımıza ve kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Lütfen iş yerlerimizde, sokakta, mahallede sosyal mesafeye, maske takmaya ve temizliğe özel önem gösterelim. Her şey Nevşehir'imizin ve ülkemizin sağlığı için” dedi.