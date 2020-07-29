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NTB Temmuz ayı Meclis toplantısı yapıldı
Nevşehir Ticaret Borsası Temmuz ayı olağan Meclis toplantısı yapıldı.
Nevşehir 29.07.2020, 10:51
Nevşehir Ticaret Borsası Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, KOVİD-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyularak Meclis Başkanı Mehmet Havalı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.
Ticaret Borsasının meclis toplantısı, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Meclis Başkanı Mehmet Havalı, NTB Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreter Uğur Aydoğan’ın katılımıyla yapıldı.