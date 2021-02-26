NTB Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Nevşehir Ticaret Borsası Şubat ayı olağan meclis toplantısı, KOVİD-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyularak, Meclis Başkanı Mehmet Havalı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin meclis üyeleri tarafından kabul edildiği toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Borsa’nın yapmış olduğu ve yapacağı faaliyetler hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Ticaret Borsasının meclis toplantısı, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Meclis Başkanı Mehmet Havalı, NTB Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, ve Genel Sekreter Uğur Aydoğan’ın katılımıyla yapıldı.