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NTB Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
Nevşehir Ticaret Borsası, Şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.
Nevşehir 26.02.2021, 11:17
Nevşehir Ticaret Borsası Şubat ayı olağan meclis toplantısı, KOVİD-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyularak, Meclis Başkanı Mehmet Havalı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.
Ticaret Borsasının meclis toplantısı, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Meclis Başkanı Mehmet Havalı, NTB Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, ve Genel Sekreter Uğur Aydoğan’ın katılımıyla yapıldı.