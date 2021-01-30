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NTB Ocak ayı meclis toplantısı yapıldı
Nevşehir Ticaret Borsası, Ocak ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.
Nevşehir 30.01.2021, 16:39
Nevşehir Ticaret Borsası Ocak ayı olağan meclis toplantısı, KOVİD-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyularak, Meclis Başkanı Mehmet Havalı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.
Ticaret Borsasının meclis toplantısı, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Meclis Başkanı Mehmet Havalı, NTB Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, ve Genel Sekreter Uğur Aydoğan’ın katılımıyla yapıldı.