NTB Ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

Nevşehir Ticaret Borsası Ocak ayı olağan meclis toplantısı, KOVİD-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyularak, Meclis Başkanı Mehmet Havalı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin meclis üyeleri tarafından kabul edildiği toplantıda, Ticaret Borsası’nın 2020 yılında yapmış olduğu faaliyetler, Pandemi süreci ve etkilerinin değerlendirildiği toplantıda Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Borsa’nın 2021 yılındaki hedefleri ve yapacağı faaliyetler hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Ticaret Borsasının meclis toplantısı, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Meclis Başkanı Mehmet Havalı, NTB Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, ve Genel Sekreter Uğur Aydoğan’ın katılımıyla yapıldı.