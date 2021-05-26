Son Dakika
NTB, Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı
Nevşehir Ticaret Borsası, Mayıs ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.
Nevşehir 26.05.2021, 10:36
Nevşehir Ticaret Borsası Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, KOVİD-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyularak, Meclis Başkanı Mehmet Havalı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.
Ticaret Borsasının meclis toplantısı, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Meclis Başkanı Mehmet Havalı, NTB Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Genel Sekreter Uğur Aydoğan’ın katılımıyla yapıldı.