NTB, Karatay Üniversitesi İle İşbirliği Protokolü İmzaladı

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ve Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş tarafından imza altına alınan protokolle Nevşehir Ticaret Borsası üyeleriyle 1.derece yakınlarına özel indirim uygulanacak.

İmzalanan protokolden duyduğu memnuniyeti dile getiren Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş yaptığı açıklamasında; Borsamız ile KTO Karatay Üniversite'miz arasında imza altına alınan protokolle kurumlar arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini düşünüyorum. Bu vesile ile yapılan protokolün Borsamız üyelerine hayırlı olması diliyor, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade’ ve şahsında tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

İmzalanan protokole göre;

- Nevşehir Ticaret Borsası üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin KTO Karatay Üniversitesi Lisans veya ön lisans programlarına Üniversitemize kayıt yaptırmaları halinde öğrenim ücretinden %15 oranında ahilik bursu sağlanacak ve 8 eşit taksitte ödeme imkanı sağlanacaktır.

- Protokol kapsamında lisans ve ön lisans programlarına kayıt hakkı elde eden üyeler. birinci derece yakınlarına ve eşlerine ahilik bursu, üyenin kayıtlı olduğu Borsadan güncel tarihli yetki belgesi aslını getirmesi ile bu yetki belgesini her akademik yılbaşında yenilemesi ve birinci derece yakınlarının ilgili Nüfus Müdürlüğünden alacakları vukuatlı nüfus kaydı belgesinin aslını ibraz etmeleri şartı ile sağlanır.

- İmzalanan protokol 2020-2021 akademik yılında Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için geçerli olacaktır.