NTB Kapadokya Üniversitesi İle İşbirliği Protokolü İmzaladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Nevşehir Ticaret Borsası ile Kapadokya Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzaladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız ve Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş katıldı.

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ile Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız ve Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş tarafından imza altına alınan protokolle üç kurum üyeleriyle 1.derece yakınlarına özel indirim uygulanacak.

İmzalanan protokolden duyduğu memnuniyeti dile getiren Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş'ta yaptığı açıklamasında; "Nevşehir İş Dünyasının çatısını oluşturan Odamız ve Borsamız ile yine ilimizde eğitimin çıtasını oluşturan Kapadokya Üniversite'miz arasında imza altına alınan protokolle üç kurum arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini düşünüyorum. Bu vesile ile yapılan protokolün Borsamız üyelerine hayırlı olması diliyor, Kapadokya Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Hasan Ali Karasar şahsında tüm emeği geçenlere teşekür ediyorum" dedi.

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar da gelişen işbirliğinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Karasar: “Protokolün herkese hayırlı olmasını temenni ederim. İşbirliğimiz artarak devam edecektir. NTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Arif Parmaksız ve Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı Sayın İbrahim Salaş’a bu konudaki destekleri için teşekkür ederim.” dedi.

İmzalanan protokole göre; Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Nevşehir Ticaret Borsası üyeleri, üyelerinin çalışanları ve bunların birinci derece yakınlarına:

-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesindeki %50 burslu kontenjanı olan programlara kayıt yapmaları halinde ek %10 indirim

-Aşçılık(Önlisans), Gastronom ve Mutfak Sanatları(Lisans), Çocuk Gelişimi (Lisans-Örgün Önlisans), Mimari Restorasyon (Önlisans), Turist Rehberliği(Örgün Önlisans) programlarına kayıt yaptırmaları halinde ek %10 indirim

-İngiliz Dili ve Edebiyatı, Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler, Odyoloji, Uluslararası İlişkiler ile Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans programlarına kayıt yapmaları halinde %10 indirim uygulanacaktır.



