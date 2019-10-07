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NTB Kalite Denetimi’ni Başarı ile tamamladı
Nevşehir Ticaret Borsası TS EN ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Standardı ve 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgelerini yılda bir defa gerçekleştirilen ara dönem gözetim tetkikini başarı ile tamamladı.
Nevşehir 07.10.2019, 13:28 07.10.2019, 13:29
Nevşehir Ticaret Borsası ,Kalite Yönetim Belgeleri ara dönem gözetim tetkikinde TSE Kayseri Belgelendirme Müdürlüğünden Baş Denetçi Hilal Durukan, Tetkik Görevlisi Musa Ataman, Nevşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Uğur Aydoğan, Kalite Yönetim Temsilcisi Hatice Doğan ve kurum personelinin katıldığı denetimi başarı ile tamamladı.
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