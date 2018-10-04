NTB, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Mont Yardımında Bulundu

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) de desteğiyle ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye mont yardımında bulundu.

Bu kapsamda, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ve beraberindeki heyet Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir’i makamında ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 2018-2019 yılı Eğitim Yardımı kapsamında Nevşehir Ticaret Borsası tarafından alınan 300 kaban il genelindeki okullarda bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyesi ve Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, beraberinde, Nevşehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Havalı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Seçen ,Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Yüksel ve Genel Sekreter Uğur Aydoğan tarafından Milli Eğitim Müdürü Murat Demir makamında ziyaret edilerek, ihtiyaç sahipleri öğrenciler için il genelindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere kışlık montlar kendilerine teslim edildi.

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş burada yaptığı açıklamasında, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğü ile, Nevşehir Ticaret Borsasının organizasyonu ile, artık geleneksel hale gelmiş olan Okullardaki ihtiyaç sahibi Öğrencilere kışlık mont dağıtımını bu senede gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Eğitim desteği programını da bu hassasiyet içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerden birisi olduğunu kaydeden Başkan Salaş, şunları söyledi: "Borsamız bilindiği üzere; İnsanımızı esas alan sosyal sorumluluk projelerine ve özellikle eğitim ile ilgili çalışmalarına her zaman büyük önem vermektedir. Eğitim Desteği Programımız da bu hassasiyet içerisinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizden bir tanesi. Bu bakımdan; Her yıl Nevşehir'in farklı bölgelerindeki yavrularımızın geleceğe doğru atacakları adımlara, bir nebze olsun katkıda bulunmak için gerçekleştirdiğimiz programımızı bu yılda il merkezi ve ilçelerimizde, ilköğretim çağındaki çocuklarımıza yönelik olarak düzenledik. Bu vesiyle; Ülkemizin yarınlarını inşa edecek olan tüm öğrencilerimize hayat boyu başarılar diliyor, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Sezonunun Ülkemiz ve Milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir'de, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş’a ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden ve eğitime yaptıkları katkılarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Öte yandan, 300 Adet mont Nevşehir İl Genelindeki ihtiyaç sahibi öğrenciler için Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilirken, kalan 500 mont ise Nevşehir Ticaret Borsası Meclis üyelerinin kendi ilçelerinde tespit ettikleri ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.