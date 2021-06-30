NTB Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Nevşehir Ticaret Borsası Haziran ayı olağan meclis toplantısı, KOVİD-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak, Meclis Başkanı Mehmet Havalı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin meclis üyeleri tarafından kabul edildiği toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Borsa’nın yapmış olduğu ve yapacağı faaliyetler hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Meclis Başkanı Mehmet Havalı, NTB Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, ve Genel Sekreter yardımcısı Uslu Tombalak’ın katılımıyla yapılan toplantının sonunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) arasında gerçekleştirilen Akademik Danışmanlar Projesi kapsamında ilimiz için oluşturulan Nevşehir Sosyo-Ekonomik Analizi sunumu yapıldı.

Akademik Danışmanımız Doç. Dr. Serap Çoban yaptığı sunumda, Nevşehir ilinin sosyal ve ekonomik yapısı (nüfus ve göç, ekonomik büyüme, dış ticaret, istihdam, yatırım teşvikleri vb.) ve sektör bazlı (tarım, turizm, eğitim, sağlık vb.) konularında son gelişmeler hakkında meclis üyelerimize bilgiler verdi. Nevşehir ekonomisinin sorunları hakkında da konuşulan toplantıda, bundan sonra yapılabilecek çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.