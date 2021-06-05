NTB'den nefes kredisi bilgilendirmesi

NEVŞEHİR(MHA) Açıklamada; "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde odalarımız/borsalarımızın değerli katkıları ile başarıyla gerçekleştirilen Nefes Kredisi projesi tekrar başlatılmıştır.

Üyelerinizin kullanacağı kredi 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, sonrasında 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam 18 ay vadeli olacaktır. Kullandırılacak kredinin brüt faiz oranı yıllık % 17,50 olacaktır.

Protokol imzalanan bankalar KGF'ye ödenecek %0,03 (on binde üç) kefalet başvuru bedeli ve komisyonu ile %1 banka komisyonu dışında üyelerden herhangi bir masraf ve komisyon talep etmeyecektir

Krediden 2020 yılı cirosu 2019 yılı cirosuna göre %25 düşük olan üyeler faydalanabilecektir. 2019 yılı ve sonrasında kurulmuş şirketler için bu şart aranmayacaktır. Ciro kaybı koşulu kredi veren banka tarafından kontrol edilecektir.

2020 yılı cirosu 1 milyon TL altında cirosu olan işletmeler azami 50.000 TL, 1 milyon TL ve 10 milyon TL (dahil) arasında cirosu olan işletmeler azami 200.000 TL kullanabilecektir.

KOBİ'ler krediye başvurabilmek için öncelikle oda ve borsalarımızdan açıklama olarak "Nefes Kredisi başvurusu içindir." ibareli faaliyet belgesi alacaklardır. (Bu belge olmadan banka talep kabul etmeyecektir.) Faaliyet belgeleri proje başlangıcı olan 01.06.2021 tarihinden itibaren verilmesi gerekmektedir. Bu tarihten önce verilen faaliyet

belgeleri geçersiz olacaktır.

Kredi kullanımında maddi teminat istenmeyecektir. Ancak, şahıs işletmelerinde üçüncü şahıs kefil bulunamaması durumunda, müşterinin talebi üzerine, maddi teminat istenebilecektir.

Nefes Kredisi’ne ilişkin protokol Kredi Garanti Fonu ve bankalar ile imzalanmıştır.

Protokol imzalanan bankalar, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası'dır.

Bu çerçevede, borsa üyelerimiz, bahsi geçen bankaların ilimiz veya ilçemizdeki şubelerinin tamamından 01 Haziran 2021 Salı günü itibarıyla başvuruda bulunarak kredi kullanabileceklerdir" ifadelerine yer verildi.