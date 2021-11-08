NTB'den JAKEM Komutanı Uysal’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Borsa Meclis Başkanı Mehmet Havalı ve Nevşehir Ticaret Borsası Meclis Üyesi Sunay Özdemir Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı Jandarma Albay İlyas Uysal’ı makamında ziyaret ederek, görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular.

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ziyarette, Borsanın kurumsal yapısı, yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetleri hakkında bilgi paylaştı.

Nazik ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanı Jandarma Albay İlyas Uysal'da, Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğrafla son buldu.