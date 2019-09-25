NTB'den İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru’ya Ziyaret

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ve Meclis Başkanı Mehmet Havalı, Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine yeni atanan Kamil Duru’yu makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarı dileklerinde bulundular.
Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru'da yaptığı açıklamasında, "Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ve Meclis Başkanı Mehmet Havalı'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah İl Özel İdaresi olarak, Nevşehir Ticaret Borsasıyla birlikte uyum içerisinde Nevşehir’imize en iyi hizmetleri veririz." diye konuştu.