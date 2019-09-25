NTB'den İl Özel İdare Genel Sekreteri Kamil Duru’ya Ziyaret

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ve Meclis Başkanı Mehmet Havalı, Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine yeni atanan Kamil Duru’yu makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarı dileklerinde bulundular.

Ziyarette konuşan Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, "Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği makamına Kamil Bey’in atanmasından dolayı mutluluk duymaktayız. Bu makam önemli ve ağır yüklere haizdir. Kendilerine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru'da yaptığı açıklamasında, "Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ve Meclis Başkanı Mehmet Havalı'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah İl Özel İdaresi olarak, Nevşehir Ticaret Borsasıyla birlikte uyum içerisinde Nevşehir’imize en iyi hizmetleri veririz." diye konuştu.