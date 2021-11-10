NTB'den İl Müdürü Memiş’e hayırlı olsun ziyareti

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ile Meclis Başkanı Mehmet Havalı, Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Özgür Memiş'i makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular.

Nevşehir Ticaret Borsası’ nın çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Salaş, kurumların birlikte çalışma kültürünün olgunlaşmasının işlerin yürütülmesi ve sorunların çözümü yönünde çok önemli olduğunu vurguladı.

Nazik ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Özgür Memiş’de Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ve Meclis Başkanı Mehemt Havalı'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Bütün kurumların katkısı ile ilimiz tarımını çok daha ileriye taşıma hedefinde olduklarını belirten İl Müdürü Özgür Memiş, birçok kurumun ilgi alanına giren tarım sektöründe tüm paydaşların birlikte çalışarak güzel projelere imza atılabileceğini vurguladı.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğrafla son buldu.