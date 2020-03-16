NTB'de Corona virüsü önlemi!

Nevşehir Ticaret Borsası tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin tedbirler kapsamında, önlem amaçlı dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Dünyada salgın hale gelen ve ülkemizde de görülen öldürücü CORONA virüsüne karşı Nevşehir Ticaret Borsası tarafından, borsa hizmet binasında dezenfekte çalışma yapıldı.

Dünyada hızla yayılan ve ölümlere yol açan Türkiye’de ise şimdiye kadar 18 kişide görülen Corona virüsünden ve hastalığa yol açan diğer etmenlerden korunmak amacıyla Nevşehir Ticaret Borsası tarafından önleyici tedbirler alınmaya başlandı.

Borsa Başkanı İbrahim Salaş, Nevşehir Ticaret Borsasında dezenfekte çalışması başlatıldığını belirterek “ Ülkemizde de görülen Corona tehdidine karşı Ticaret Borsası olarak alınması gereken tüm tedbirleri aldık. Borsamız binamızda dezenfekte çalışması yapıldı. Üyelerimiz ve misafirlerimiz için kolonya ve el dezenfektanları konuldu. Ticaret Borsası olarak önlemlerimizi almaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

Salaş’dan "Korona Virüs Fırsatçılığı Uyarısı"

Korona virüsü sebebi ile vatandaşlarımızın hassasiyetinden faydalanarak gıda, ürünlerinde spekülatif zam yaparak fırsatçılık yapmak isteyenlere müsaade edilmeyeceğini söyleyen Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı Salaş, Nevşehirli hemşerilerimizin bu konudaki şikâyetlerini Nevşehir Ticaret Borsası Genel Sekreterliğine bildirmelerini istedi.

Salaş, yaptığı açıklamada tüm dünyayı etkisi altına alan, Türkiye'de ise alınan önlemlerle titizlikle mücadele edilen korona virüsünün ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk fırsatı olarak görülmemesi gerektiğini kaydetti.

Salaş ayrıca, "Nevşehir Ticaret Borsası olarak ürünlerinde haksız fahiş fiyat artışı yapan firmalara karşı Borsa olarak, disiplin mekanizmaların, çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki: vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" dedi.