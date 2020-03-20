NTB Başkanı Salaş’tan Miraç Kandili kutlama mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş mesajında şu bilgileri verdi:

“Üç ayların başlangıcında idrak ettiğimiz Regaip Kandilinin ardından feyiz ve bereketin arttığı bir başka mübarek gece olan Miraç Kandiline erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Miraç, âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimizin (S.A.V.), Yüce Allah’ın sonsuz kudreti ile bir gecede Mescid-i Aksa’ya götürülmesi, ardından da “la mekânda” yedi kat göğü geçerek en yüce makamlardan Sidretü’l Münteha’ya yükselişi ve Allah ile mekânsız ve aracısız olarak buluşmasını ifade etmektedir.

Peygamberimiz (S.A.V.), çıktığı bu ulvi yolculuktan boş dönmemiş, beş vakit namaz bu gecede farz kılınmış, Bakara Suresi’nin son 2 ayeti kendisine tebliğ edilmiş ve şirk koşmayan herkesin cennete gireceği müjdesi verilmiştir. Miraç mucizesi, tüm Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla doludur.

Bu yüzden Allah’ın varlığına ve birliğine iman etmiş insanlar olarak, bizleri karanlıktan, ahlaki erdemlerin ışığına sevk eden bu kutlu yolculuğun anlamını kavramaya çalışmalı, bizleri mutlu bir ahiret hayatına götürecek prensipleri hatırlayarak, insani ve dini vazifelerimizi yerine getirmeye özen göstermeliyiz. Bu müstesna gecede gönül dünyamızı kirleten kötü duygulardan kendimizi arındırmak için bol bol tövbe etmeli, sağlıklı, mutlu, belalardan uzak bir yaşam sürmek için eller semaya kalkmalı, devletimizin bekası, milli birlik ve beraberliğimizin devamı ve bütün insanlığın huzur bulması için dua etmeliyiz.

Gecesi ve gündüzü fazilet bakımından en yüksek olan bu zaman dilimlerinin bizleri Yüce Yaradan’a daha da yaklaştırmasını niyaz ediyor, Tüm Nevşehirli hemşerilerimin ve tüm İslâm âleminin Miraç Kandilini tebrik ediyorum.