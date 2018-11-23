NTB Başkanı Salaş’dan Öğretmenler Gününü Mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, yayınladığı mesajla bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı. Hiçbir ücret ya da bedelin öğretmenlik görevini icra etmenin; ailesine, milletine, devletine ve ülkesine faydalı bireyler yetiştirmenin karşılığı olamayacağını dile getiren Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş; “Milletimizin aydınlık geleceği kucaklayan kolları ve umut çiçekleri olan çocuklarımızı yetiştirenler öğretmenlerimizdir. Geçmişte olduğu gibi bugün de öğretmenlerimiz yurdun en ücra köşelerinde fedakârca çalışmakta, zaman zaman güçlüklerle mücadele etmekte, bulunduğu yerdeki insanlara yeni ufuklar açmak için çaba harcamaktadır” dedi. Türkiye’nin yapılanmasında en önemli görevi öğretmenlerin üstlendiğini vurgulayan Başkan Salaş; “Ülkelerin gelişmişliğinin temelinde eğitime ve eğitimcilere verilen önem vardır. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, bütün öğretmenlerimize saygılarımı sunarım” şeklinde konuştu.