NTB Başkanı Salaş Vergi Haftasını Kutladı

Başkan Salaş, bu yıl 22 Şubat- 28 Şubat tarihleri arasında kutlanacak, 32. Vergi Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajından şu ifadelere değindi;

"Devletimizin var olması, güçlü olması ve halkımıza yönelik olarak kamu ve devlet hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için, ülkemiz açısından vergi gelirleri çok büyük önem taşımaktadır. Bu itibarla, el emeği, göz nuru ve alın teriyle ailesinin, ülkesinin ve devletinin devamını her koşulda sağlamaya çalışan, esnaf ve sanatkârlarımızın, sanayicilerimizin, ticaret erbabımızın, defterdarlık kurumumuz nezdinde vergi günlerini ve haftasını kutluyorum.

Vergi ödemenin bir vatandaşlık görevi olması ve de “vergi kutsaldır” düsturunu göz önünde bulunduran esnaf ve sanatkârlarımız dün olduğu gibi bugünde vatanı ve milleti için gereken her türlü maddi ve manevi sorumluluğunu yerine getirmekte ve vergilerini de ilk öncelikleri bilinci ile ödemektedir.

Çünkü esnaf ve sanatkarlarımız bu ödenen vergilerin, devletimizi güçlendireceğini, kalkındıracağını ve devletimizce tekrar kendilerine her türlü hizmet olarak da döneceğini, çocuklarına daha iyi bir eğitim ve iyi bir gelecek sağlayacağı bilincini en iyi şekilde bilmektedirler.

Bu itibarla vergisini eksiksiz ödeyerek, devletine ve milletine olan en kutsal vazifesini yerine getiren, katkı sağlayan, ülkesine ve milletine bu görevi ile güç katan tüm esnaf ve sanatkârlarımız adına tüm Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanlarının bu Vergi Haftasını kutluyorum."