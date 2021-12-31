NTB Başkanı Salaş'tan Yeni Yıl Mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, yeni yıl nedeniyle bir tebrik mesajı yayınladı.

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, tatlısı acısıyla 2021 yılını geride bıraktıklarını, umut dolu yeni bir yıla hep birlikte "merhaba" diyeceklerini belirtti.

Nevşehir iş dünyası olarak 2022 yılından umutlu olduklarını belirten Borsa Başkanı Salaş mesajında, herkese sağlık, huzur ve mutluluklar diledi. ​

Başkan Salaş yeni yıla ilişkin mesajında şunları ifade etti:

2021 yılında ülkemizde yaşanan olumsuzlukların 2022 yılında bir daha yaşanmamasını dileyen Başkan Salaş, Gelecek kuşaklara daha müreffeh ve daha güçlü bir Türkiye bırakabilmek ideali, uğrunda çaba sarf edecek ortak bir gayenin olması gerektiğinin de altına çizdi.

Başkan Salaş; ''Bu duygu ve düşüncelerle 2022 yılının ülkemize, ilimize, milletimize, tüm insanlığa ve üyelerimize sağlık, barış, huzur, mutluluk getirmesini, daha güzel yarınların başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Sevgi, barış ve hoşgörüsü ile dünya' ya örnek olan ilimizde, yeni umutları beraberinde getiren bir yeni yılı daha sizlerle birlikte karşılamaktan mutluluk duyuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Borsamız üyeleri ile Nevşehirli tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım." diye konuştu.