NTB Başkanı Salaş: 'Öğretmenler günü kutlu olsun'
Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, yayınladığı mesajla bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü´nü kutladı.
Başkan Salaş; " 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, " Milletimizin istikbalini emanet ettiğimiz gençlerimize emek veren sevgili öğretmenlerimize, verdikleri emek ve değer için bir kez daha teşekkür ediyoruz." dedi.
Türkiye´nin yapılanmasında en önemli görevi öğretmenlerin üstlendiğini de vurgulayan Başkan Salaş; “Ülkelerin gelişmişliğinin temelinde eğitime ve eğitimcilere verilen önem vardır. Bu duygu ve düşüncelerle en zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakârlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen başta Başöğretmenimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutlar, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize de Allah’tan rahmet dilerim. Mekânları cennet olsun.” ifadelerini kullandı.
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