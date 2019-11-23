NTB Başkanı Salaş: 'Öğretmenler günü kutlu olsun'

Başkan Salaş; " 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, " Milletimizin istikbalini emanet ettiğimiz gençlerimize emek veren sevgili öğretmenlerimize, verdikleri emek ve değer için bir kez daha teşekkür ediyoruz." dedi.

Hiçbir ücret ya da bedelin öğretmenlik görevini icra etmenin; ailesine, milletine, devletine ve ülkesine faydalı bireyler yetiştirmenin karşılığı olamayacağını dile getiren Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş; “Milletimizin aydınlık geleceği, kucaklayan kolları ve umut çiçekleri olan çocuklarımızı yetiştirenler öğretmenlerimizdir. Geçmişte olduğu gibi bugün de öğretmenlerimiz yurdun en ücra köşelerinde fedakârca çalışmakta, zaman zaman güçlüklerle mücadele etmekte, bulunduğu yerdeki insanlara yeni ufuklar açmak için çaba harcamaktadır” dedi.

Türkiye´nin yapılanmasında en önemli görevi öğretmenlerin üstlendiğini de vurgulayan Başkan Salaş; “Ülkelerin gelişmişliğinin temelinde eğitime ve eğitimcilere verilen önem vardır. Bu duygu ve düşüncelerle en zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakârlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen başta Başöğretmenimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutlar, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize de Allah’tan rahmet dilerim. Mekânları cennet olsun.” ifadelerini kullandı.