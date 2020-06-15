NTB Başkanı Salaş'dan Jandarma'nın Kuruluş Yıldönümü Mesajı

NTB Başkanı İbrahim Salaş Jandarma Teşkilatının 178. Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

Kuruluşundan günümüze devletin varlığını, milletin birlik ve beraberliğini korumak ve huzur ile güvenliği sağlamak için çabalayan Jandarma Teşkilatımızın 181. yıl dönümünü kutluyorum.

Yurdumuzun her köşesinde, halkla iç içe büyük bir özveri ve heyecanla görev yapan, Jandarma Teşkilatımız, Ulu Önderimiz Atatürk’ün, ‘Jandarma her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusudur’ ifadesinde işaret ettiği gibi vatansever tutum ve üstün hizmet anlayışı ile Türk milletinin gönlünde yer etmiştir.

Sorumluluklarının bilincinde görevlerini yerine getiren teşkilat mensuplarını tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Bu duygularla 181. kuruluş yıldönümü vesilesiyle, Jandarmamızın aziz şehitlerine yüce Allah’tan rahmet, değerli Jandarma mensuplarına kazasız belasız günler diliyorum.