NTB Başkanı Salaş'dan 19 Mayıs mesajı

Başkan Salaş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs 1919, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya istiklal, ya ölüm' diyerek ulus egemenliğine dayanan, tam bağımsız bir devlet kurma kararının yaşama geçirildiği gündür.

Bundan 102 yıl önce Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından yakılan kurtuluş meşalesinin, bugün halen ilk günkü ruh, azim ve kararlılıkla istikbale taşındığını kaydetti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlere emanet etmesinin yanı sıra milli mücadelenin başladığı tarihe denk gelmesinden dolayı ayrı bir önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Salaş; “Bu özel ve anlamlı günü gençlerimize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm Nevşehir halkımızın ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum." dedi...