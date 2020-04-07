NTB Başkanı Salaş, Berat Kandilini kutladı

Berat Kandili nedeniyle bir kutlama mesaıj yayınlayan Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Berat kandilinin tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.

Berat Kandili’nin insanların gönül dünyasına ışık tutarak günahlardan arınmasına vesile olduğunu belirten Başkan Salaş, kandillerin Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kandillerin; af dilenmenin yanı sıra, insanlar arasındaki dargınlıkları gidermek, yıkılan gönülleri ve kırılan kalpleri onarmak için büyük bir fırsat olduğunu hatırlatan Başkan Salaş, “Mübarek günler içerisinde farklı bir öneme sahip olan ve rahmet, bereket ,feyz, mağfiret gibi tüm değerleri içerisinde barındıran, Ramazan Ayı’nın bir bakıma müjdeleyicisi olarak da ele alınan Berat kandiline bir kere daha kavuşmanın heyecanı içerisindeyiz. Berat Kandili gibi bu özel gün ve gecelerde toplumsal sorumluluğumuzu harekete geçirerek dayanışma ve yardımlaşma içinde olmalı, nefret ve kini sevgiye dönüştürecek bütün güzellikleri birlikte paylaşmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve Nevşehir’li hemşerilerimizin Berat Kandili’ni kutluyor, ülkemiz ve tüm insanlık alemine barış huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.