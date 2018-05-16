Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş genel kurul sonrasında Hisarcıklıoğlu’nu tebrik ederek “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 74. Genel Kurulunda yeniden TOBB Başkanı seçilmenizden dolayı sizi ve çalışma arkadaşlarınızı tebrik eder, başarılarınızın devamını Dilerim” dedi.
NTB Başkanı İbrahim Salaş,TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu tebrik etti
Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Borsa Başkanı Salaş, "TOBB’un 74’üncü Genel Kurulu’nda geçerli oyların tamamını alarak 4 yıl süreyle yeniden TOBB Başkanlığına seçilen M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu tebrik etti ve başarılar diledi."