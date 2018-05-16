NTB Başkanı İbrahim Salaş,TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu tebrik etti

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş genel kurul sonrasında Hisarcıklıoğlu’nu tebrik ederek “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 74. Genel Kurulunda yeniden TOBB Başkanı seçilmenizden dolayı sizi ve çalışma arkadaşlarınızı tebrik eder, başarılarınızın devamını Dilerim” dedi.