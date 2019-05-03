NTB Başkanı İbrahim Salaş’tan Başkan Arı’ya Ziyaret

NTB Başkanı İbrahim Salaş, beraberinde borsa meclis ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyaret ettiği Belediye Başkanı Arı’yı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Ziyarette borsanın çalışmaları hakkında Başkan Arı’ya bilgiler veren Salaş, daha sonra ziyaretin anısına borsanın plaketini takdim etti.

NTB heyetine teşekkür eden Arı ise, Nevşehir’in her alanda marka bir şehir konumuna gelmesi için ciddi projeler hazırladıklarını ve bunların hayata geçirilmesi sürecinde sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri ile işbirliği içerisinde hareket edeceklerini söyledi. Şehirdeki tüm kuruluşların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğine inandığını vurgulayan Arı: “Nevşehir Belediyesi olarak bu şehrin menfaatine olacak her çalışmanın içerisinde olacağız. Şehrin gelişimi ve kalkınması adına üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız. Bu yolda asla yorulmayacağız. Halkımızın bizlerden beklentisi büyük ve bizler onlara mahcup olmamak adına gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız.” dedi.