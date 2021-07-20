NTB Başkanı İbrahim Salaş’dan Kurban Bayramı Mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, tüm islam aleminin Kurban bayramını kutladı, korona virüsten dolayı tedbirli davranmalarını istedi.

Başkan Salaş, mesajında şu ifadelere yer verdi :

“Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşuyor olmanın manevi hazzı ve mutluluğu içerisindeyiz. Bayramlar; sevgi, paylaşma, dayanışma ve barış gibi insana en çok yakışan değerlerin bir arada yaşanması halinde, hayatın nasıl güzelleştiğini görmemize vesile olan; kırılan kalplerin onarılması, yapılan hataların affedilmesi, kardeşlik duygusuna yer vermemiz gerektiği konusunda bir kez daha düşünmemizi sağlayan çok özel günlerdir. Bizler de bu fırsatı kendi adımıza çok iyi değerlendirmeli; gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olmalıyız.

Koronavirüs salgını gölgesinde idrak edeceğimiz bu bayramda kalabalık bayramlaşma törenleri yapmayalım. Gerek kurban kesimi sırasında gerekse sonrasındaki aile ziyaretlerinde sosyal mesafe, maske takma ve kişisel hijyen kurallarına uyulmasını önemle rica ediyorum. Çünkü korona virüs tehdidi hala yakınımızda. Virüsten korunmak, sevdiklerimizin ve tüm insanların sağlığı için pandemi ile ilgili tedbirlere dikkat edelim.

Bu özel ve mübarek günleri layığı ile yaşamayı temenni ederken, salgınların olmadığı, bayram sevinci ve coşkusunun en üst düzeyde yaşandığı bayramlara kavuşmak dileğiyle, tüm üyelerimizin, hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyor, sağlık ve huzur içinde, birlik ve beraberlik dolu nice bayramlara ulaşmayı diliyorum.

Ayrıca, vatanın bölünmezliği, milletimizin bağımsızlığı ve ülkemizin bekası uğruna şehitlik mertebesine ulaşan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyor, kahraman gazilerimizi ve ailelerini minnet ve şükranla anıyorum.” dedi.