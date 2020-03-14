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NTB Başkanı İbrahim Salaş’dan "Korona Virüs Fırsatçılığı Uyarısı"
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, korona virüsü sebebi ile vatandaşlarımızın hassasiyetinden faydalanarak gıda, ürünlerinde spekülatif zam yaparak fırsatçılık yapmak isteyenlere müsaade edilmeyeceğini belirtti.
Nevşehir 14.03.2020, 11:23
Salaş ayrıca, "Nevşehir Ticaret Borsası olarak ürünlerinde haksız fahiş fiyat artışı yapan firmalara karşı Borsa olarak, disiplin mekanizmaların, çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki: vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" dedi.