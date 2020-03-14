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NTB Başkanı İbrahim Salaş’dan "Korona Virüs Fırsatçılığı Uyarısı"

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, korona virüsü sebebi ile vatandaşlarımızın hassasiyetinden faydalanarak gıda, ürünlerinde spekülatif zam yaparak fırsatçılık yapmak isteyenlere müsaade edilmeyeceğini belirtti.

Nevşehir 14.03.2020, 11:23
NTB Başkanı İbrahim Salaş’dan "Korona Virüs Fırsatçılığı Uyarısı"
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Salaş, Nevşehirli hemşerilerimizin bu konudaki şikâyetlerini Nevşehir Ticaret Borsası Genel Sekreterliğine bildirmelerini istedi. NTB Başkanı Salaş, yaptığı açıklamada tüm dünyayı etkisi altına alan, Türkiye'de ise alınan önlemlerle titizlikle mücadele edilen korona virüsünün ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk fırsatı olarak görülmemesi gerektiğini kaydetti.

Salaş ayrıca, "Nevşehir Ticaret Borsası olarak ürünlerinde haksız fahiş fiyat artışı yapan firmalara karşı Borsa olarak, disiplin mekanizmaların, çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki: vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" dedi.

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