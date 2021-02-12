NTB Başkanı İbrahim Salaş'tan Üç Aylar ve Regaib Kandili Mesajı

Üç Aylar ve Regaib Kandili mesajı yayınlayan Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, “Bu mübarek günler, hayırlı amel ve güzel davranışlarla değerlendirildiği ölçüde, kazançlı ve bereketli zaman dilimlerine dönüşecektir. Yüce Rabbimiz üç ayları layıkıyla geçirip feyiz ve bereketinden olabildiğince istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin.” dedi.

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş Üç Aylar ve Regaib Kandilini kutladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi mübarek üç aylara girmiş bulunuyoruz. Yarın Ramazan ayının müjdeleyicisi olan Receb ayının ilk gününü idrak edeceğiz. Önümüzdeki hafta (18 Şubat gecesi ise) Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece ise Regâib Gecesi bizleri beklemektedir.

Bu aylar sevgi, şefkat, merhamet, kardeşlik, birlik ve beraberlik hislerimizin, dini duygularımızın yoğunlaştığı kutlu zaman dilimleridir. Üç aylar ve içerisinde bulunan mübarek gecelerden nasiplenmek, Yüce Rabbimizin hikmetiyle buluşma ve rızasını kazanma adına eşsiz bir fırsattır. Bu mübarek günler, hayırlı amel ve güzel davranışlarla değerlendirildiği ölçüde, kazançlı ve bereketli zaman dilimlerine dönüşecektir. Yüce Rabbimiz üç ayları layıkıyla geçirip feyiz ve bereketinden olabildiğince istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle Aziz Milletimizin ve bütün İslam âleminin Regaib Kandilini tebrik ediyor, bu gecenin ve mübarek üç ayların birlik ve dirliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum.” dedi.