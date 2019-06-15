NTB Başkanı İbrahim Salaş Babalar Gününü Kutladı

Borsası Başkanı Salaş mesajında; "Aile yapısının korunması için hiçbir özveriden kaçınmayan ve birlikteliği sağlamada, aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasında büyük rol oynayan babalarımız, ailenin temel direğidir. Hepimize hayatın anlamını ve tüm güzelliklerini öğreten, evlatları için her türlü fedakârlığa katlanan, çocuklarına iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve geleceklerini güvence altına alabilmek için tüm ailenin sorumluluğunu omuzlarında taşıyan babalarımızın hakkını ödeyemeyiz.

Salaş mesajında şu cümleleri kullandı:

“Ailenin iki temel direğinden birisi olan babalarımızdan alacağımız dersler, hayat boyu bize rehberlik edecektir. Onlar, yanımızda olsalar da olamasalar da daima bizim yol göstericimiz ve hayatımızın en önemli parçalarıdır. Onlara duyduğumuz vefa borcu hem insanlığımızın hem inancımızın bir gereğidir. Evlatlara düşen, babalarımızın bizler için çizmek istedikleri aydınlık geleceğe ve özveriye, sahip çıkmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit babaları olmak üzere bütün babaların Babalar Günü'nü kutluyor, vefat eden babalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu güzel ve anlamlı günün, babalarımızın kıymetini bilmemize, iyi bir baba olabilmek için de eksiklerimizi gidermemize vesile olmasını temenni ediyorum. Bir kez daha bütün babalarımızın ellerinden öpüyor, sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyorum" ifadesini kullandı.