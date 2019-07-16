NTB 3. Yılında 15 Temmuz Nöbetinde

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, oda, borsa temsilcileri ve çok sayıda iş adamı Nevşehirli vatandaşlarla birlikte Ziraat Bankası kavşağı önünde toplanarak, Milli İrade Caddesi üzerinden Diriliş Meydanı’na yürüdü. Ellerinde Türk bayrağı taşıyan ve ay yıldızlı kıyafetler giyinen binlerce insan yürüyüş alanını hınca hınç doldurdu.

15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen "Milli Birlik Yürüyüşü’ne katılan Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ve Nevşehir iş dünyasının temsilcileri daha sonra binlerce vatandaşlarla birlikte Diriliş meydanında Demokrasi ve İstiklal Nöbetine katıldılar.

15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümü dolayısı ile açıklamalarda bulunan Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş; 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminin üzerinden tam 3 yıl geçti. 15 Temmuz FETÖ kalkışması, asırlardır süren saldırı ve habis senaryoların en vahşi, en acımasız türüdür. Türk milleti işgali engellemiştir. Ederi bir dolar olan hainler verilen salalar ile, tankın önüne sere serpe yatan kahramanlar ile durdurulmuş, dağlanmış ve dağıtılmışlardır. Nevşehir halkıda tıpkı Kurtuluş Savaşında olduğu gibi yine Kuva-yi Milliye ruhuyla o karanlık gecede sokaklara dökülmüş, karanlık geceyi aydınlatmış, demokrasisine ve devletine sahip çıkmıştır. Bu sebeple 15 Temmuz, Milletimizin ihanete karşı direnişinin, zaferinin, destanının, dirilişinin adıdır.

Biz de Nevşehir Ticaret Borsası olarak bu bilinç ile ekonomimizde istihdama katkı vererek, daha çok üreterek, daha çok çalışarak 15 Temmuz’da ülkemizi işgal etmek isteyen güçlere en güzel cevabımızı vereceğiz. Bu vesile ile 15 Temmuz Hain darbe girişiminin üzerinden geçen 3'üncü yıldönümü münasebeti ile hainlere göğüslerini siper ederek şehadet şerbetini içen Aziz Şehitlerimizi Rahmet ile anıyor, gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Hepsine şükran borçluyuz. 15 Temmuz’da destan yazan milletimizle övünüyoruz.” dedi.

Öte yandan Nevşehir Ticaret Borsası,15 temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Diriliş meydanında açtığı stant da vatandaşlara su böreği ikram etti.