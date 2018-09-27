Nissara Cinefora'da Bu Hafta Vizyondakiler

Dehşetin Yüzü Film Konusu

Geçmişinde karanlık olaylar yaşamış Rahip Burke (Demián Bichir) ve rahibe olmak için son aşamalara gelmiş genç rahibe adayı Irene (Taissa Farmiga), kendini öldürmüş bir rahibeyle ilgili araştırma yapmak için Vatikan tarafından Romanya'nın ücra bir köşesindeki bir manastıra gönderilir. Manastırın sırrını öğrenen ikili, sadece hayatlarını değil, hayatlarını adadıkları inançlarını da ortaya koyarak bir rahibe formuna karşılarına çıkan şeytani güçle savaşacaktır.

Sorma Neden Film Konusu

Kayhan, Yağmur'u (Derya Şensoy) kaçırıp ailesinin itirazlarına rağmen evlenmeye karar vermiştir. Ancak düğün günü Kayhan ortadan kaybolur. Ortada çok sayıda şüpheli vardır, ancak soruşturma derinleştikçe Kayhan'ı tanıyan herkesin onunla kapanmamış bir hesabı olduğu, hiçkimsenin bu düğünü istemediği ortaya çıkar.

Cesur Araba Film Konusu

Wheely'nin yarışlarda geçirdiği bir kaza, kariyerinin sona erip taksicilik yapmaya başlamasına, büyük bir borç batağına saplanmasına ve gururunun zedelenmesine neden olmuştur. Ancak günün birinde tanıştığı güzel Bella di Monetti aklını başından alır. Ne var ki Bella'nın Ben adında mafya bir sevgilisi vardır ve Wheely'nin etrafta dolaşmasından hoşlanmamıştır. Bella'yı kaçıran Ben, Wheely'nin üzerine de devasa bir kamyon olan Kaiser'i salar. Wheely, arkadaşı Putt Putt ile birlikte sevdiğini kurtarabilmek için tehlikeli bir maceraya atılır.

Bücür Film Konusu

Küçük yaşına rağmen tam bir bilgisayar dehası olan Umut (Berat Efe Parlar), tüm yeteneklerini ortaya sererek annesinin izini bulur. İstanbul'a bir şekilde gitmeyi başaran Umut, burada Özge (Seren Şirince) ile karşılaşır. Ancak başlarını büyük bir belaya sokan ikili, bir yandan kötü adamlardan kaçmaya, diğer yandan da Umut'un annesini bulmaya çalışacaktır.

Predator Film Konusu

Eski bir Özel Kuvvetler askeri olan Quinn McKenna (Boyd Holbrook) Meksika'da paralı bir görevde bulunduğu sırada bir uzaylıyla karşılaşır, bu uzaylı teknolojisine ait bazı parçaları evine gönderir. Ancak oğlu Rory'nin (Jacob Tremblay) bu paketi yanlışlıkla açması, uzayın en derinlerinden korkunç yaratıkların yeniden dünyaya gelmesine neden olur. Üstelik bu yaratıklar, başka gezegenlerdeki varlıklarla gen havuzlarını genişletmiş, iyice güçlenmiştir. Onları durdurabilecek tek güç, bir grup eski asker ve bir de özel hayatındaki sorunlarla mücadele eden fen bilgisi öğretmeni olacaktır.

The Predator filmi kronolojik olarak, 1990 yapımı Predator 2 ve 2010 yapımı Predators'ın arasında konumlanıyor.