Nissara AVM’de yazarlar geçidi devam ediyor

Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezinde 13 Ocak tarihinde başlayan yazarlar buluşması 9 Şubat tarihinde sona erecek.

Nevşehir Nissara AVM’de 13 Ocak tarihinde başlayan ve 9 Şubat tarihinde sona erecek olan yazarlar buluşmasına Nevşehir’de kitapseverler büyük ilgi gösteriyor. Nissara AVM’de düzenlenen yazarlar buluşmasında Sinan Yağmur, Ataol Behramoğlu, Ahmet Selçuk İlkan, Kahraman Tazeoğlu kitapseverler ile buluşurken 9 Şubat’ta ise Müjde Aklanoğlu imza ve söyleşi gününe katılacak.