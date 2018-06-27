Nissara AVM’de uyuşturucu ile mücadele standı açıldı

Nevşehir iL Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla AVM’lerde vatandaşı bilgilendirmek için kurulan stantları ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Artunay, uyuşturucunun zararlarını, nasıl mücadele edildiğini ve halkın neler yapması gerektiğini anlattı. Halkın sorularına da cevap veren Artunay, gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Artunay, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Uyuşturucu probleminin çözümünün uluslararası iş birliğini gerektiren ortak bir sorumluluk olduğu, ilgili tüm platformlarda kabul edilmiş bir gerçektir. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca alınan bir karar doğrultusunda 1987 yılından itibaren her yılın 26 Haziran tarihi Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele günü olarak belirlemiştir. Tüm dünyada 26 Haziran tarihinin Uyuşturucu ile Mücadele Günü olarak belirlenmesinin altında, uyuşturucusuz temiz bir toplum hedefine ulaşma ve uluslararası alanda eylem ve iş birliğini güçlendirme kararlılığı bulunmaktadır. Etkin yasal önlemlerin ve kamu kurumlarının mücadelesinin yanı sıra uyuşturucu ile mücadelede sivil kuruluşların ve ailelerin eşgüdüm içinde ve yüksek bilinçle hareket etmesi lazımdır” dedi. Artunay, “Emniyet Müdürlüğümüzce, uyuşturucu kaçakçılığı bir insanlık suçu olarak görülmekte, mücadelemiz uyuşturucu arzının yanında kullanımının da önlenmesine dönük birçok başlık altında etkin olarak sürdürülmektedir.2017 yılı içerisinde, Nevşehir’de yürütülen operasyonlar neticesinde son 10 yılın en yüksek uyuşturucu yakalama oranlarına ulaşılmıştır. Göreve başladığım günden itibaren uyuşturucu ile mücadeledeki sloganımız haline gelen "Bu şehirde uyuşturucuya geçit yok" şiarı ile çağımızın vebası olan uyuşturucu sorunu ile her alanda mücadeleye devam edeceğimizi gururla belirtmek isterim" diye konuştu.