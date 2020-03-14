Nissara AVM'de Çalışma Saatleri Değişmedi!

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin bugün düzenlediği çalıştayda koronavirüse ilişkin AVM'lere esnek çalışma saati uygulaması için bir tavsiye kararı alındı.

Tavsiye kararı öncesinde gerekli tüm önlemleri alan Nissara AVM yönetimi tuvalet, Çocuk oyun alanları ve bebek bakım odalarının yanı sıra vatandaşların ortak kullanım alanlarının tamamını dezenfekte ettirmişti.

Ayrıca Nissara AVM Genel Müdürü Göktürk Ozhan yaptığı açıklamada “Nissara AVM olarak hijyene çok önem veren bir işletmeyiz, Her sabah dezenfekte işlemini tüm AVM de tekrarlıyoruz, gereken tüm önlemleri büyük bir hassasiyetle ve titizlikle uygulamaya da devam edeceğiz.” diyerek tavsiye kararına şu aşamada Nissara AVM’ de gerek olmadığını söyledi.

Nissara AVM Güncel Çalışma Saatleri

Sabah : 10.00

Akşam : 22.00

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Sabah : 08.00

Akşam : 24.00