Nijerya Ovatıon International Medya Grup Başkanı Momodu, Seçen'i Ziyaret Etti

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Afrika’nın en büyük ülkesi konumundaki Nijerya’nın adeta Afrika’nın kalbi olduğunu belirtti ve Momodu’yu Türkiye’nin kalbi Nevşehir’de görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Seçen, Nijerya’da Kapadokya bölgesinin etkili bir şekilde tanıtımının yapılmasının bu ülkeden gerek Türkiye ve gerekse Kapadokya bölgesine olan ilginin etkin bir şekilde artacağına inandığını dile getirerek, Momodu’nun gazete, dergi ve TV yayıncılığı konusunda ülkesinde oldukça önemli bir konumda bulunduğunu ifade etti.

Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici ile İngiltere’nin başkenti Londra’da basın sektöründe faaliyet gösteren Nevşehirli işadamı Adem Yıldırım’ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Momodu’ da, bir süreden beri bulunduğu Türkiye’de ziyaret ettiği turizm bölgelerinden Kapadokya bölgesinin doğal,tarihi ve kültürel zenginliklerine hayran kaldığını belirtti. Momodu, yaşamını sürdüğü Logos şehri ile Kapadokya bölgesi arasında turizm alanında önemli atılımların ortaya konulabileceğine inandığını dile getirdi.

Belediye Başkanı Seçen, ziyaretin anısına Ovatıon Internatıonal Medya Grup Başkanı Bashorun Dele Momodu’ ya Avanos el sanatları ürünü Anfora takdim ederken, Momodu’ya Belediye Başkanı Seçen’e ,yayınladığı çeşitli dergileri takdim etti.