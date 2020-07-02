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Niğde Valisi Yılmaz, Nevşehir Valisi Becel’i ziyaret etti
AHİLER KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI İÇİN NEVŞEHİR’E GELEN NİĞDE VALİSİ YILMAZ ŞİMŞEK, NEVŞEHİR VALİSİ İNCİ SEZER BECEL’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.
Nevşehir 02.07.2020, 16:34
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Nevşehir Valisi olarak atanan Vali İnci Sezer Becel’i ziyaret etti.
Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı için Nevşehir’e gelen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Bir süre sohbetin ardından Vali Sezer Becel, doğa, tarih ve kültürel güzellikleri ile dolu Nevşehir’de kendilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini ifade ederek, ziyaretleri nedeniyle Vali Şimşek’e teşekkür etti ve günün anısı olarak Kapadokya yöresine ait el işlemeli Halkalı Hitit takdim etti.
Niğde Valisi Şimşek ise, Vali Sezer Becel’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.