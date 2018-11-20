Nida Ateş İle İncesaz Grubu Konser Düzenleyecek

Nevşehir Emniyet Teşkilatına Yardım Derneği Başkanlığı ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi işbirliğinde 01 Aralık 2018 Cumartesi günü Saat 19.30’da Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda Üniversitede Öğrenim gören Şehit ve Gazi Aileleri Çocukları ve Emniyet Teşkilatı Mensupları Çocuklarının Eğitimlerine katkıda bulunmak amacı ile İnce Saz ve Nida Ateş Konseri Düzenlenecektir.

NOT : Biletler Ücretli olup Konsere katılmak isteyen Vatandaşlarımız 0 507 379 62 25 ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.